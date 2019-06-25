國安局為了防止機密資訊遭到攔截破解，每隔數月，就會派遣專人攜帶保密晶片，前往全球各地駐外據點進行保密檢測及更換，這項過去都由專業科技幹員執行的機敏任務，日前卻被爆出，局內派遣一名長期待在人事單位，曾因違反規定遭記大過，早應遭汰除的非專業中校軍官前往執行，造成內部大反彈，認為此舉嚴重破化體制與忽視專業，過去從未有這種狀況，相當離譜。

情治人士透露，駐外據點定期更換保密晶片與保密檢測，過去向來都是派遣密碼處與科技單位的專業幹員前往執行，確保我駐外據點機密資料不會在通訊及傳輸過程中遭到國外情治單位攔截與破解，因此都相當祕密進行，極具機敏性。

令人費解的是，日前國安局卻排除本該執行任務的科技單位幹員，反而派遣一名長期辦理人事業務的中校軍官前往執行，讓所有人傻眼。最讓同仁難以忍受的是，該名軍官還曾違反規定遭記大過，遭應該遭到汰除，目前都仍在管制期內，怎麼可以派出國擔任此重要任務?最講究專業的國安單位竟然會做出如此不專業的事，實在讓人費解。

據透露，該名W姓中校，4多年前曾因為在局內與某位女性幹員有婚外情，遭到妻子抓包而遭到檢舉，國安局當時將其記大過處分，照規定，必須要遭國安局汰除，回到原本軍種服務。

事後W姓中校與妻子離婚，仍與女幹員來往密切，但是卻因為女方有意分手引起W姓中校不滿，暗中在女方車上裝設GPS衛星定位器被發現，女方憤而提告，最後雖遭不起訴，但是在局內繞得沸沸揚揚。

國安人士指出，依規定，局內這麼多年來，發生過不少違紀事件，違紀人員即使只被記小過，也都會被汰除在國安局門外，丟回原軍種服務。但是W姓軍官卻因為過去擔任高官隨員，目前還有人事長官關照，即使記大過管制5年，待遇卻有差別，別人被丟回原軍種，他仍繼續待在局內。不少人質疑，相較於許多過去被處分的同仁，國安局此舉是否有兩套標準，因人設事。

據了解，軍方與情治、駐外單位保密裝備，均由國安局密碼處負責統一管制。保密晶片，依規定需定期一、兩個月更換一次，通常都是由當駐外人員返國述職，或是國安局專人前往國外據點督導時，進行保密晶片更換。

國安人士批評，這件事情實在太過離譜，難道局內都沒有專業人員了嗎?竟然還派長期在管人事，且不符規定的人員前往，出事了該如何處理?國安局扛得起這種責任?過去曾來沒有這樣的案例。

本報記者為此特別詢問國安局，國安局表示，密碼工作係國安局三大核心任務之一，且具相當機敏性，衡量密碼工作性質，為了有效達成任務，有關人員甄選、職能認證以及勤前講習等，都依各項核定計劃辦理，因此從事密碼相關工作人員均合於執行專案任務標準。

國安局也強調，各項奬懲皆依公務人員考績法暨其施行細則、陸海空軍懲罰法暨其施行細則及本局奬懲作業要點等規定，召開人事評審會審議，並依其決議辦理，關於本局同仁獎懲及後續相關作業，皆依法定程序完備，絕無兩套標準情事。

(中時電子報)