浮若閣摩爾小別墅

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根與夫婿哈利王子已搬離兄嫂，在女王御賜的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），和新生的寶貝兒子亞契共組新家。

不過，據CNN新聞網和《衛報》（The Guardian）25日報導，房子雖然是女王給的，但裝修卻花了納稅人240萬英鎊（近1億台幣）。

這幢18世紀的古屋靠近溫莎城堡（Windsor Castle），為了梅根一家3口入住，需要大幅翻修。

梅根寶貝兒亞契

(中時電子報)