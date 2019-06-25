超會花 梅根用納稅人近億裝修新家 10:532019/06/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梅根8日與夫婿哈利王子搭乘馬車，出席倫敦御林軍校閱儀式（Trooping the Colour）的畫面。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 浮若閣摩爾小別墅 薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根與夫婿哈利王子已搬離兄嫂，在女王御賜的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），和新生的寶貝兒子亞契共組新家。 不過，據CNN新聞網和《衛報》（The Guardian）25日報導，房子雖然是女王給的，但裝修卻花了納稅人240萬英鎊（近1億台幣）。 這幢18世紀的古屋靠近溫莎城堡（Windsor Castle），為了梅根一家3口入住，需要大幅翻修。 梅根寶貝兒亞契 (中時電子報) #報導 #女王 也許您會感興趣 推薦閱讀 特力HOME計畫 為27個受助家庭孩童打造新家 21:202019/06/21 財經 G20峰會將登場 川普又嗆：對陸關稅徵得非常棒 13:132019/06/23 國際 女王草地賽》老兵不死！ 男單決賽兩選手加起來超過70歲 14:192019/06/23 體育 日媒：川普30日將訪南北韓非軍事區 07:442019/06/24 國際 白金漢宮鼠患嚴重 英女王都被嚇到 23:172019/06/23 國際 威廉生日！凱特竟為了這份禮物籌備一年 11:222019/06/24 星光 台中建商推熱門學區宅推出預約熱絡 12:552019/06/24 財經 對衝浪情有獨鍾 李誌德獲兩岸報導 04:102019/06/25 焦點新聞 國際熱門新聞 緊繃！川普下令制裁伊朗最高領袖哈米尼 - 國際 北京可更強硬！學者曝逼美回談判桌秘訣 - 國際 不只中南美 這大國偷渡美人數狂飆 - 國際 G20川習會避觸怒北京 傳美財長阻對台軍售 - 時事 超會花 梅根用納稅人近億裝修新家 - 名流 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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