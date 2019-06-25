長榮空服員罷工進入第6天，湧現空服反悔潮，不過從前天到現在，空服工會不管是法院公證的委託書，即便是本人親領，統統「技術性阻撓」，甚至說要兩天才願返還，這不只觸法而已，更像是恐怖情人般，想到就頭皮發麻。

平心而論，空服員相信工會，把三寶交給工會保管，以長榮的鐵腕風格，這是賭上工作的重大犧牲。如今，空服員可能因為個人因素，必須回頭復飛，但工會卻罔顧空服得承擔後續生活壓力，拒絕返還，這真的太自私。

對工會來說，最好的劇本就跟3年前華航罷工一樣，速戰速決為佳。但既然要走上罷工之途，不能用幻想的，如果沒辦法速戰速決，就必須有打持久戰或成員中途退出的準備，這在罷工之前就應該評估過，以及可能的退場方案。

工會成員的工作是工運，但長榮空服員有家要養，這必須尊重。週日開始，就有空服員透過公司委託，希望拿回三寶，且口說為憑，是出示經法院認證的委託書，甚至有本人出面具領，論法、論理、論情，工會都沒有理由拒絕。

聽聽工會說詞，不只罔顧法律，視公證文件無物，強硬拒絕返還，甚至說出在收到申請書後，要拿申請書至保全公司領回三寶，工作天數約2天。但當Pchome都可以「24小時到貨」，2天這個數字，是不是真的太扯了？

我們可以理解，工會是做困獸之鬥，就是能拖就拖，避免羊群效應導致潰散軍心。只是，這種赤裸裸的權謀算易，跟恐怖情人沒兩樣，已經不顧空服員的死活、已經殺紅眼了，空服員若還不跑，到頭來傷的還是自己。

毫無章法的戰略錯誤，自以為是的到處放砲，讓這場罷工如今下不了臺，空服工會難辭其咎。如何終結這場鬧劇，仍仰賴空服員的「自我覺醒」，勇敢要回工作權，如果還傻傻地相信工會的催眠，甘當肉票，那就神仙難救。

(中時 )