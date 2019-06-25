效力於爵士的年度阻攻王戈貝爾，今天擊敗了公鹿阿提托康波與雷霆保羅喬治，奪得年度最佳防守打獎。

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戈貝爾表示，「這是不可思議的時刻，我要感謝母親以及家人，沒有他們在背後的支持，我就無法站上這個頒獎台，同時也要謝謝球隊、教練以及隊友們的協助，更重要的是球迷的鼓勵，你們在我的籃球生涯占了重要位置。」

戈貝爾本季以場均2.6次火鍋榮登阻攻王，外加15.9分、12.9籃板、2.0助攻，力壓「字母哥」阿提托康波和年度抄截王保羅喬治，獲得此獎實至名歸。

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(中時電子報)

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