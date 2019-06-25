🌟 @rudygobert27 of the @utahjazz wins the 2018-19 Defensive Player of the Year... winning for the second consecutive season! #KiaDPOY #NBAAwards pic.twitter.com/rZBCIItC0Q — NBA (@NBA) 2019年6月25日

效力於爵士的年度阻攻王戈貝爾，今天擊敗了公鹿阿提托康波與雷霆保羅喬治，奪得年度最佳防守打獎。

戈貝爾表示，「這是不可思議的時刻，我要感謝母親以及家人，沒有他們在背後的支持，我就無法站上這個頒獎台，同時也要謝謝球隊、教練以及隊友們的協助，更重要的是球迷的鼓勵，你們在我的籃球生涯占了重要位置。」

戈貝爾本季以場均2.6次火鍋榮登阻攻王，外加15.9分、12.9籃板、2.0助攻，力壓「字母哥」阿提托康波和年度抄截王保羅喬治，獲得此獎實至名歸。

(中時電子報)