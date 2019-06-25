國民黨總統初選規劃舉辦三場「國政願景電視發表會」，首場今晚在高雄登場。對此，前立法院長王金平今受訪強調「當然要看啊！」自己沒有參加，但一定要重視它；不過，面對媒體二度詢問「最期待誰的表現？」王僅回「大家一起看嘛！」對於獨立參選需28萬連署書，是否有信心達標？王金平笑回「我沒有說獨立參選，誰講獨立參選？」

首場國政願景發表會主題包含憲政、外交、兩岸、國安，而王金平今早出席活動時受訪指出，在憲政方面，一直主張國內要能產生共識，一起推動內閣制，自己也一定會遵守憲政的規範及精神。他進一步說，在國內的憲政上，朝野應多多互相溝通，一同守法、守信，這樣就不至於產生很多社會衝突、對立的問題出來。

他也提及，國防部分有三點，首先要大家一同愛國、激發大家的愛國心，接著是一定要有精確的國防戰略，第三則是要買對的武器、合理價錢，這些武器能符合台灣需求；至於外交方面，當然不希望只依靠單方面國家，也應在世界三強美國、日本、大陸間取得平衡，所以既親美也要友日、友中，這是外交最起碼的政策。

談到兩岸，王金平指出，兩岸一定要維護、重新建立一個穩定和平的關係，這個當然有自己的看法，也講過多次，這些大概都是晚上大家會關心的，也要看看大家晚上怎麼談。

對於黨中央提前公布政見會題目，是否感覺奇怪？王金平直回「不奇怪」，有問題或意見能老早提出來，且它分三次，每次幾個題目，大家有個真正焦點，「否則天馬行空，你談你的、他講他的，到時候一點焦點都沒有」。

被問及最期待誰的表現，王金平僅說「大家一起看嘛！」並接著表示，像民進黨政府有些處理黨產的問題，或是年金改革的問題等，都有違法、違憲疑慮，今後大家要考量到整個社會的安定性、公平性，也希望能結合國內各界一同商討，國家問題發生在哪裡，應該如何處理、解決。

另外，對於獨立參選需28萬連署書，是否有信心達標？王金平笑回「我沒有說獨立參選，誰講獨立參選？是你（媒體）講的，呵呵！」至於是否獨立參選不在考量範圍內？王則回，這個時間還久，「明天決定的事情不必在今天決定嘛！」

(中時 )