姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 11:032019/06/25 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜表示，理解張男行為。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 52歲張姓男子日前撥打1999市民熱線揚言「要斬斷新北市長侯友宜姪女的3根手指」遭警方強制送醫；新北市長侯友宜25日參加道安會報後受訪表示，張男是個生病的人，也體諒家屬照顧他的心力交瘁，已要求相關單位要保護他將他送醫治療。因張男父親是警界退休人士，侯也表示「我認識他老爸」。 侯友宜說，1999接到訊息後已立刻通報警察機關處理，了解是個慣犯，常常有這樣的行為，但張男是個生病的人，病人要好好照顧，也理解他的行為。 (中時 ) #侯友宜 #市長 #北市長 #新北 #照顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北消防夏令營 成為防災小尖兵 11:502019/06/21 生活 新北跳蛙公車推月票 每段省5元 04:102019/06/22 社會新聞 新北消防夏令營 培養防災小尖兵 04:102019/06/22 地方新聞 新北汐止傳街頭槍擊 男持槍射汽車15分鐘後投案 21:482019/06/24 社會 港澳人在台設籍逼萬人 新北最多 04:102019/06/25 產業．科技 新北2老屋拆除 重建電梯大樓 04:102019/06/25 地方新聞 新北消防局第五大隊新建大樓動土 04:102019/06/25 地方新聞 毛小孩無晶片 新北加強稽查 04:102019/06/25 地方新聞 特色烘焙賽 促進糕餅業轉型 04:102019/06/25 地方新聞 節慶聯合美食評比 創造無限商機 04:102019/06/25 地方新聞 社會熱門新聞 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 - 社會 綠帽夫當街攔車 狂毆小王半小時將他活活打死 - 社會 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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