52歲張姓男子日前撥打1999市民熱線揚言「要斬斷新北市長侯友宜姪女的3根手指」遭警方強制送醫；新北市長侯友宜25日參加道安會報後受訪表示，張男是個生病的人，也體諒家屬照顧他的心力交瘁，已要求相關單位要保護他將他送醫治療。因張男父親是警界退休人士，侯也表示「我認識他老爸」。

侯友宜說，1999接到訊息後已立刻通報警察機關處理，了解是個慣犯，常常有這樣的行為，但張男是個生病的人，病人要好好照顧，也理解他的行為。

(中時 )