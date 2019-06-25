登革熱 國六東延卡韓！ 張善政怒批民進黨「無能」

朱真楷／台北報導

被視為未來國民黨總統候選人熱門「搭檔」的前行政院長張善政，今上午出席前衛生署長楊志良新書發表會時，被問到如何看待有聲音喊出「韓張配」(指與高雄市長韓國瑜搭配)，他表示，目前最重要的工作就是不能讓民進黨繼續執政，為了達成這個目標，就要有好的策略。

這席話是否意味著「不排除」擔任副手」？張善政說，「不排除，第一目標絕對是蔡英文不能連任，蔡英文連任，台灣就完蛋。」

韓國瑜昨日傍晚接受「高雄林小姐」網路直播節目專訪，談上任後一路遭受攻擊與高雄市政挑戰。節目中，林小姐意外加入張善政的視訊畫面，3人與線上2萬多名韓粉齊祝張善政生日快樂，韓國瑜也特地用西班牙話祝賀，感謝張善政在網路上的仗義執言。

今天上午，張善政出席楊志良新書發表會前，就被問及如何看待有人喊出「韓張配」？他說，「誰？網路上有人喊出『韓張配』，也有人喊出『郭張配』」。媒體追問是否願意擔任副手？他說，最近局勢變化很多，但最重要的就是不能讓民進黨繼續執政，這是大家最大的目標，要達成這個目標，就要有好的策略。

這是否意味不排除擔任副手？張善政說，「不排除，第一目標絕對是蔡英文不能連任，蔡英文連任，台灣就完蛋。」

(中時 )