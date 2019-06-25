買屋忌諱遇上凶宅，屋內曾有人自焚，感覺相當驚悚，不過實務上卻不一定會被認定為「凶宅」。

陳姓男子買下桃園市龜山區一處社區房屋，事後得知該屋曾發生房客自焚死亡事件，認為賣方黃男故意隱瞞，怒告詐欺。不過桃園地院日前判決黃男無罪，關鍵在於，自焚房客是「自行走上救護車在醫院死亡」，且黃男買下此屋時，仲介曾告知自焚事件，黃男不認為該屋為凶宅，並未殺價，法官認為凶宅認知常因人而異，難認黃男有故意隱瞞資訊之嫌，判他無罪。

決書指出，陳男於2016年6月買下桃園龜山區這戶房屋，入住後與社區住戶聊天，才知道2009年曾有房客在屋內自焚，於送醫後死亡，陳男認為此屋已成民間俗稱之「凶宅」，但前任屋主黃男卻故意隱瞞沒有告知，遂怒告黃男詐欺。

黃男則辯稱，他於2009年購入此屋時，仲介曾告知屋內有老先生自焚，但老先生不是在屋內死亡，所以他不認為是凶宅，購買時也沒有減價，自己也在屋內住了好幾年。售屋給陳男時，同樣用市價出售，因為他不認為是凶宅，所以才在標的物現況說明書上「是否知悉本標的物曾經發生凶殺、自殺或非自然身故等因素致死或求死行為並致死等情事（如跳樓死亡）」欄位勾選「否」，並沒有詐欺的故意。

桃園地院合議庭法官認為，法律上對於凶宅，原無確定之定義，需隨社會通念加以調整，且如何認定凶宅，常因人而異。法官認為，為求明確、避免紛爭，若房屋買賣契約之條款對凶宅予以定義，而將可能與不祥、晦氣連結之情況，都納入凶宅之範圍（例如跳樓到社區中庭死亡，甚或只要有人在屋內自殺，即便該人是在醫院死亡也算），使賣方負有告知之義務，原屬適當。

但房屋買賣契約所定義之凶宅範圍，主要是在認定賣方有無物之瑕疵擔保責任時，供作參考，但賣方漏未告知，與其是否構成詐欺，仍屬不同層次。

法官認為，黃男購屋時已知有房客在屋內自焚死亡事件，卻不殺價，可見他確信所購房屋並非凶宅；而賣給陳男時也是以行情價出售，實難認有故意隱瞞而詐欺 取財，判決無罪。

(中時電子報)