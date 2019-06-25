Congratulations to Larry Bird and Magic Johnson on receiving the 2019 Lifetime Achievement Award! #NBAAwards pic.twitter.com/Vqb0tDk3Eg — NBA (@NBA) 2019年6月25日

湖人與塞爾提克的傳奇球星「魔術」強森與「大鳥」博德今天獲頒終身成就獎殊榮。

魔術強森在1979年選秀會上以狀元身分加盟湖人，他把職業生涯都奉獻在洛杉磯，13個球季率領湖人5度奪冠，生涯場均19.5分、7.2籃板、11.2助攻，3度獲選例行賽MVP，3次總決賽MVP，12次入選全明星賽，1991年11月7日退役。

「大鳥」博德在1978年選秀會首輪第6順位加入塞爾提克，生涯場均24.3分、10籃板、6.3助攻，3度幫助綠衫軍奪得總冠軍，3次例行賽MVP，2次總決賽MVP，12次全明星賽，1992年8月18日退役。退休後的博德擔任溜馬總教練和總裁，他是NBA史上唯一拿下例行賽MVP、總決賽MVP、年度最佳教練以及年度最佳經理的人。

當年魔術強森與大鳥博德堪稱是一時瑜亮，也同時入選NBA史上50大巨星，更兩度入選名人堂(依次是球員身分，另一次是1992年美國夢幻隊拿下奧運金牌)。

NBA在2017年設立終身成就獎，當年第一位獲得殊榮的就是擁有11枚冠軍戒的比爾羅素，「大O」羅伯生隔年獲獎，今年將這座獎項頒給了魔術強森與博德。

博德表示，現在的NBA是全新世代的舞台，以往不曾看到有球員連續30場以上得分超過30分，現在強調的是團隊，如此才能展現出球員的價值所在。

魔術強生隨即調侃博德怎會那麼多話，讓他等待了那麼久，「感謝球員時期有博德這位強勁對手，隨時激勵著我要追趕上他，沒有博德就不會有如此多采多姿的球員生涯。」

(中時電子報)