內政部修正「建築技術規則」，希望降低住宅間噪音干擾糾紛，新規範原定7月1日上路，但因實際施工的陶瓷公會、及橡膠隔音業者意見分歧，是否延後上路尚未決定，知情人士說，這兩天應該會做最後決定。

為解決集合住宅惱鄰噪音糾紛，保障國人居住安寧，內政部於2016年6月7日修正「建築技術規則」建築設計施工編第46條，有關分間(戶)牆、昇降機房及機械設備樓板隔音規定已自2016年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予3年緩衝期，自今年7月1日施行。

內政部營建署表示，針對即將施行分戶樓板衝擊音之規定，陶瓷公會日前訴求，台灣大都採用軟底施工，增加緩衝材施工方法容易產生問題，且如因地震或其他天然災害造成損害，施工者(沒有標準的施工工法)與瓷磚表面材銷售者的責任歸屬難以斷定。另外每坪建造成本大幅度增加，加上技術人員施工能力未能即時提升且對新工法經驗不足，目前尚難適應新工法，故提出暫緩施行等建議。

內政部營建署同時指出，為聆聽社會各界不同意見，以利政策決定與推動，今年6月24日接見橡膠隔音墊業者，從業者所陳述意見歸納，包括施工方法、施工責任、橡膠耐久性與施工成本及材料供應無虞等意見，並建議不宜暫緩施行。內政部營建署表示，後續將綜整各界意見，納供決策參處。

知情人士指出，新的規範是否上路還是要延後實施，幕僚單位還不清楚，由於距上路日期只剩5天，應該這兩天營建署就會決定。

(中時 )