前北市光信里里長、開設道場的朱雪璋，3年前與網友筆戰後，他自稱臉書上的錄音內容不是他的，到警局對網友提告，檢方認為朱男涉犯誣告罪起訴，高院維持一審判決，認定檢方舉證不足，判滿朱雪璋無罪，檢方不服可上訴。

另朱雪璋在2016年間因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖等人在網路上挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，高院審理期間朱男雖然向王男道歉認錯，但今年4月高院仍維持一審刑度，將他依重傷害罪判刑6年。

(中時 )