朱雪璋誣告網友 二審仍判無罪 11:212019/06/25 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱雪璋誣告網友被起訴，二審仍判無罪。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前北市光信里里長、開設道場的朱雪璋，3年前與網友筆戰後，他自稱臉書上的錄音內容不是他的，到警局對網友提告，檢方認為朱男涉犯誣告罪起訴，高院維持一審判決，認定檢方舉證不足，判滿朱雪璋無罪，檢方不服可上訴。 另朱雪璋在2016年間因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖等人在網路上挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，高院審理期間朱男雖然向王男道歉認錯，但今年4月高院仍維持一審刑度，將他依重傷害罪判刑6年。 (中時 ) #朱雪 #網友 #檢方 #高院 #起訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 打死人冤獄9年 再審逆轉無罪 04:102019/06/21 社會新聞 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 08:392019/06/21 社會 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 09:542019/06/21 社會 哪個職業罷工最可怕？網曝沒這個超崩潰 10:172019/06/21 生活 馬英九被訴洩密有罪無罪 就看今天如何辯 11:572019/06/21 社會 主持登革熱協調會 韓：自己的城巿自己救 12:502019/06/21 政治 公司籲檢方勿上訴 浩鼎內線交易案 判無罪 04:102019/06/22 產業特刊 欽泰詐貸案 泰山詹家第二代詹信夫不起訴 11:112019/06/24 社會 實習男警偷拍裙底獲撤告 自願退訓遮羞 15:552019/06/24 社會 八仙塵爆陳柏廷等8人 士檢第3度不起訴 18:282019/06/24 社會 社會熱門新聞 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 - 社會 - 中時 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 - 社會 獨》保密卡更換人員胡亂派 國安局惹爭議 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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