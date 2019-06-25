苗栗縣黃姓男子34年前與吳姓女子離婚後，由吳女獨自養育兒子，前年他懷疑前妻與兒子有染，持利剪殺死對方，歷審認定黃男犯行惡劣、手段殘忍，但考量犯案時精神狀況問題，依殺人罪將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

63歲的黃男與吳女離婚後，前年因與吳女一起當臨時工，經對方同意到她位於苗栗縣竹南鎮住處同住，黃男懷疑吳與兒子有染，前年5月3日凌晨，趁吳女不注意時持剪刀朝她頸部猛刺，兒子聽聞吳女求助聲前往救助，並試圖搶下黃手上剪刀。

黃男趁兒子跌坐在地及倒臥水溝旁樹叢時，持剪刀猛刺兒子的頭頸處，直至對方因失血過多癱軟在地才罷手，吳女與兒子因出血性休克而死亡。

歷審認定黃男殺人手段凶殘、令人髮指，但考量黃男犯案時行為能力顯著減低，對他殺害吳女部分判處有期徒刑15年，殺害其子部分判處無期徒刑，合併執行無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )