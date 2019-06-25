輕軌紅樹林站與淡水信義線的連通道7月1日完工，新北捷運公司規劃7月1日起調整淡海輕軌時刻表，縮短平日上午6時30分至8時尖峰時段，最小班距達到6分鐘服務水準，每日12時30分至16時30分屬觀光旅次需求高峰時段，也將15分鐘班距縮短至12分鐘。

捷運公司表示，目前淡海輕軌紅樹林站與捷運淡水信義線紅樹林站間轉乘，乘客需步行至站外的人行道進行連通，7月1日連通道完工後，乘客可以由輕軌紅樹林站月台層直接通往捷運紅樹林站，未來通勤乘客自輕軌紅樹林站下車後，經連通道至捷運紅樹林站月台，即可銜接轉乘捷運列車，為通勤族省下寶貴的時間。

淡海輕軌自去年12月24日通車以來，北台灣第一條輕軌加上全線各站由知名藝術家幾米量身訂做的公共藝術作品，迄今已吸引超過215萬人次搭乘，成為淡水地區最熱門的景點之一。

捷運公司表示，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需主動刷卡，7月1日連通道開通後，於淡海輕軌與捷運淡水信義線之間轉乘的旅客，均需先刷卡出站，再刷卡進入捷運淡水信義線紅樹林站，反之亦然，捷運公司於輕軌列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

(中時 )