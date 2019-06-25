哈孝遠去年和小8歲的空姐女友瑄瑄(Stacy)登記結婚，今年3月生下一子。(翻攝自哈孝遠IG)

長榮空服員罷工持續延燒，面對各方罵聲不斷，長榮航空總經理孫嘉明甚至在股東會哽咽落淚，感謝辛苦支援的同仁。從職籃選手轉戰演藝圈的男星哈孝遠，近日帶著空姐老婆聲援長榮空服員罷工，沒想到扯到空服員安危的一番言論被網友罵翻。

哈孝遠日前帶著長榮空姐老婆現身南崁靜坐抗議現場，他受訪時表示，「真的要跟所有討厭這些罷工空服員的人及何副總說，你們也有很多機會坐長榮航空，如果你們今天真的倒楣，飛機上面有問題，有任何生命危險的話，這些空姐會在爆炸、起火之前先疏散你們，最後他們才下機，所以他們葛屁的機會比你們大很多」。

哈孝遠也在IG上發文表示，「空姐的工作不只是問你coffees or tea，還得負責機上許多技術與安全問題，或是更多旅客狗屁倒灶的要求，比如幫忙擦屁股…長榮沒有空少只有空姐，如果機上有人鬧事，機師為了飛安，必須緊鎖駕駛艙門，絕對不能出來處理，只能讓一群女生去面對鬧事者，甚至可能會遭受攻擊！」

哈孝遠說，「在生死關頭的時候，空姐必須在飛機起火、爆炸或是沉入水底之前讓乘客先下機，即使是那些對罷工空姐潑水、罵她們臭婊子的反罷工人員…除了這些，空姐還要面對很多辛苦的事情，她們當然應該得到合理的報酬！所以我支持長榮空服員罷工！」

哈孝遠的言論再度引起網友論戰，有網友不滿回應「那些修理電線的不辛苦嗎？他們也必須冒著生命危險去工作啊，就你們空姐最辛苦？」、「那些維修人員更有資格要求加薪！」、「每份工作都有辛苦的一面，不是只有空姐！」；也有網友說「公司太差勁故意讓旅客及所有第一線的同仁對抗，這招在華航罷工時就出現」、「看留言區你被罵好慘，加油」。

(中時電子報)