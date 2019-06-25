12年國教課綱今年8月1日起實施，新住民語文課程列為國小必選，國中及高中則納入選修。教育部今天宣布，已完成7國各4個學習階段的新住民語文教材共126冊，另也完成部分數位學習教材，足以因應各級學校新住民語文課程教學的需求。

教育部今天舉行「新語新愛新教材－新住民語文教學啟動元年」記者會，越南、菲律賓及印尼的駐台代表處均派人出席。教育部次長范巽綠，12年國教課綱同時將東南亞7國新住民語文納入，讓國小、國中及高中的新住民學生及一般學生未來都有機會學習東南亞國家的語言。

范巽綠說，國內學校有15萬3987個學生是東南亞7國新住民的孩子，包括在國小4萬8043人、國中4萬3213人、高中職4萬5543人及大專1萬7188人。來自東南亞及其他國家的新住民已成為台灣社會的重要一部分。

我國12年國教課綱將新住民語文納入中小學課程中，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等東南亞7國的語文，自今年8月從國小一年級開始，一周開設一節課

，依學生意願選讀；國中可於彈性學習課程選修，高中則納入第二外國語文課程選修。

因應新住民語文課程的實施，教育部國教署與新北市教育局於2016年成立編撰委員會，經過3年努力，故同合作編撰完成國小第一至第三學習階段共12冊、國中第四學習階段共6冊，每種語言共計18冊，7國總計126冊的語文學習教材。

教育部國教署也同步與中央大學及資策會合作研發新住民語文數位學習教材，目前第一階段第一至四冊已經完成，製作內容包括7國語文的課文雙語配音（中文、新住民語文），並依此進行數位教材的對話製作、互動問題及歌曲設計，使語言學習過程變得更加豐富多元。

此外，教育部也運用數位科技推動新二代語文遠距教學，讓交通不便的偏鄉兒童，透過老師在攝影棚同步對多個學校進行遠距教學，展現創新更有效率的學習模式。

新北市北新國小越南語老師黃日麗，本身就是越南人，來台灣已經十多年了。她表示，北新國小學生對於學習越南語充滿熱誠，他們上課時都問東問西，氣氛非常開心。教育部則說，總共有2328個新住民成為中小學新住民語文教學的支援人員。

(中時 )