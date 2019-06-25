5年前(2014)，檢警人員搜查出數起不合格之油品，一夕之間震驚全國人民，更讓社會大眾開始關注食安問題。其中包含以食品產銷為中心的台灣本土企業「頂新國際集團」，在事件爆發後於當年宣布全面退出台灣油品生產市場，而相關負責人遭到起訴。事隔多年，案件還在審理中，但負責人魏應充提出油品檢驗的爭議，並在粉絲團澄清，邀請大眾一同來反思。

頂新油品案在一審時宣判無罪，卻在二審時被判15年，魏應充認為這是油品「總極性化合物」採證上的誤解。「總極性化合物」是什麼？它是油品判定的基準，意指油脂經過加熱後，會發生裂解或聚合作用產生具有化學極性之化合物的總合。當油炸油經過加熱、氧化、水解，會產生大量的極性化合物，若未即時更換則會影響品質，甚至會不符合食品衛生管理法第二十條所定的「食品良好衛生規範」、第八點第七款及第十七款之食品業者自主管理食品之安全衛生原則及製程與品質管制相關規定，會依食品衛生管理法第三十一條處分。

左為頂新負責人之一魏應充/截取自粉絲團

魏應充表示，衛福部在2014年化驗頂新的原料油時，採用了只需要3分鐘的「快篩法」，而且只從油槽的底層抽驗，認為應該要用更精準的「標準法」，所需時間需要耗費6-8小時，並且原料油的上、中、下層都要抽驗，而且第二次的採樣時間卻已經是在7個月之後。

以剛榨出來的新鮮豬油來說，總極性化合物的數值大約落在3-5，不過一審法院在案發後7個月，第二次採樣化驗頂新油槽的豬油時，發現總極性化合物的數值約為8.21，魏應充認為，這在7個月的油品沒有適當保存，而且油槽中的存油會有正常的氧化現象，二審法院卻將油品存放7個月後的檢驗數值拿來做判斷基準，實在有些爭議。

魏應充的澄清貼文搭配了一則15秒的短片，影片中將油倒入開放式的量杯中，再搭配「7個月後油不會變質嗎？」的文字，簡短有力地提出質疑，反問將家中的油倒出來放7個月會不會變質？邀請社會大眾一同省思，再強調「有做的事一定會承擔，沒有做過的事必須澄清，也希望疑點可以被釐清，為自己、公司、員工及大眾還原真相。」

(中時電子報)