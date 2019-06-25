長榮空服員罷工進入第6天，桃園市長鄭文燦出席活動，有媒體詢問他意見？鄭文燦表示，希望勞工權益獲得更大保障，也希望透過勞資協商，完成彼此共識。希望雙方各退一步，「能夠達成共識最重要！」

鄭文燦表示，勞工是家人，最終而言希望勞資能夠達成共識，讓家人恢復到以前的情況，我想這個過程需要勞資雙方各退一步，能夠達成共識最重要。交通部跟勞動部，以及市政府勞動局都很願意做一個協商的平台。

(中時 )