罷工第6天 鄭文燦：勞工是家人盼協商有共識 11:222019/06/25 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦25日出席活動，對於空服員罷工發表意見。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮空服員罷工進入第6天，桃園市長鄭文燦出席活動，有媒體詢問他意見？鄭文燦表示，希望勞工權益獲得更大保障，也希望透過勞資協商，完成彼此共識。希望雙方各退一步，「能夠達成共識最重要！」 鄭文燦表示，勞工是家人，最終而言希望勞資能夠達成共識，讓家人恢復到以前的情況，我想這個過程需要勞資雙方各退一步，能夠達成共識最重要。交通部跟勞動部，以及市政府勞動局都很願意做一個協商的平台。 (中時 ) #鄭文燦 #希望 #勞工 #協商 #勞資 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮航罷工 交部四路應變 04:092019/06/21 財經要聞 行銷芒果 鄭文燦合體黃偉哲 04:102019/06/21 地方新聞 砲火四射 空服工會控桃園巿府護航資方 11:202019/06/21 生活 長榮空服員罷工 鄭文燦：勞資協商不能偏頗 盼回談判桌 11:382019/06/21 生活 罷工糾查線 勞動部：不可越過這條紅線 11:192019/06/21 生活 六都首長滿意度民調出爐 黃偉哲讚鄭文燦是標竿 16:222019/06/21 政治 蔡蘇配？ 蔡燦配？ 蔡英文：沉澱思考中 16:212019/06/21 政治 罷工第三日 交長籲雙方重回談判 07:482019/06/22 生活 《快評》為何國內罷工往往難以獲得多數民眾聲援？ 11:592019/06/23 政治 勞工轉掛派遣 6／21前簽約不違法 04:102019/06/25 金融．稅務 政治熱門新聞 質疑館長賺人民幣遭嗆不懂就閉嘴 黃暐瀚回應了！ - 政治 找韓冰打選戰？韓國瑜回應了 曝光她聽了抹黑反應大 - 政治 胡幼偉：韓國瑜佈下捕獸陷阱 引嗜血笨蛋狂撲 - 政治 初選前封關造勢！新竹場最關鍵在這群人 - 政治 不讓民進黨繼續執政 不排除擔任副手？張善政：不排除 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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