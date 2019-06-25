美國《時代》雜誌（TIME）24日引述消息人士披露，為了避免在美國總統川普與大陸國家主席習近平G20峰會會談前夕觸怒北京，以達成貿易協議，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）正擱置國會一項20億美元對台軍售法案。

川普與習近平即將於本周大阪G20峰會上舉行會談，讓雙邊擱置月餘的貿易談判得以繼續進行，大陸新華社今天報導，大陸國務院副總理劉鶴、美國貿易談判代表萊特海澤24日已經通過電話，同意今後雙方將就經貿議題繼續保持溝通。

不過據《時代》雜誌報導，1名美匿名官員指出，有跡象顯示川普政府為尋求與北京達成經貿協議的機會，財長梅努欽正延遲一項對台軍售法案的最終決定權，官員稱美國國防部已通報國會一項金額高達20億美元的對台軍售案，內容包含出售台灣M1A2重型戰車及飛彈，不過川普政府目前尚未對軍售案後續採取進一步行動，因為此舉將讓美國在尋求與大陸重新貿易談判之際觸怒北京。

月初路透社引述4名美國軍方官員透露，華府準備對台出售20億美元（約新台幣626億元）武器，項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚拖式反坦克飛彈、250枚刺針便攜式防空飛彈、409枚標槍飛彈等武器，大陸隨後表示抗議，大陸外交部發言人耿爽說，「堅決反對美對台軍售和美台軍事聯繫」，並且「敦促美方充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性。」

另外，報導也指出，華府現在對於香港反送中抗議行動的回應都不痛不癢，顯示川普政府不願在此關鍵時刻激怒北京。

(中時電子報)