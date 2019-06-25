新北市汐止區昨（24日）晚8時許發生槍擊案，24歲林姓男子持槍至福德一路某民宅，朝屋主座車連開5槍，隨即逃離現場，約15分鐘後，林男自行到汐止警分局偵查隊投案，並交出作案手槍。

據了解，林男自稱與屋主有糾紛，警方已聯繫屋主了解原因。

(中時 )