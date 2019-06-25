汐止槍響 槍手自行投案 11:362019/06/25 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林男朝被害人座車開槍，所幸無人受傷。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區昨（24日）晚8時許發生槍擊案，24歲林姓男子持槍至福德一路某民宅，朝屋主座車連開5槍，隨即逃離現場，約15分鐘後，林男自行到汐止警分局偵查隊投案，並交出作案手槍。 據了解，林男自稱與屋主有糾紛，警方已聯繫屋主了解原因。 (中時 ) #屋主 #汐止 #投案 #作案 #交出 也許您會感興趣 推薦閱讀 公投理由書涉誹謗 楊木火自訴黃士修 11:122019/06/21 社會 內湖建商住宅遭槍擊 槍手曾毆名律師 19:402019/06/21 社會 買房送裝潢 小心內裝是次級品 04:102019/06/22 財經焦點 九份竄惡火 獨居屋主成焦屍 04:102019/06/22 社會新聞 汐止秀山路坍方 公所搶通中 11:532019/06/24 生活 新北汐止傳街頭槍擊 男持槍射汽車15分鐘後投案 21:482019/06/24 社會 汐止秀山路坍方封路 公所搶通中 04:102019/06/25 地方新聞 社會熱門新聞 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 - 社會 綠帽夫當街攔車 狂毆小王半小時將他活活打死 - 社會 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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