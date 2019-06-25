內政部今天公布7月新實施重大政策或措施彙整表，其中包括軍人婚、育、喪、殮補助可至戶所申辦、跨直轄市收辦土地登記案件、建築物耐震能力評估檢查公安申報都將自7月1日起實施

內政部表示，為配合國家發展委員會推動政府數位化服務，建構一站式服務，達到「單一窗口全程服務」目標，可1次完成戶籍登記及通報申請補助費，節省國軍人員遞送申請資料時間，縮短補助費請領時間。

7月1日起，國軍人員於戶政事務所辦理結婚登記、新生兒出生登記或家屬之死亡登記，可同時通報國防部申請結婚、生育、喪葬補助費。而國軍人員死亡，遺族於戶政事務所辦理國軍人員死亡登記，也可同時通報國防部申請殮葬補助費。

為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，內政部去年11月16日修正「土地登記規則」，並於今年5月10日公告「跨直轄市收辦土地登記案件試辦計畫」，以利各直轄市政府所轄登記機關依循。

跨直轄市收辦土地登記案件從今年7月1日起試辦，民眾可跨直轄市收辦住址變更、更名、經戶政機關更正有案的姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記、門牌整編、書狀換給、預告登記及塗銷預告登記等簡易登記案件。

內政部表示，如實施無虞，預計10月擴及全國試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務。

此外，建築物耐震能力評估檢查公安申報也將自7月起實施，內政部表示，去年2月21日修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」。依據該辦法第7條第1款規定，針對1999年12月31日以前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等使用之樓地板面積累計達一千平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物應辦理耐震能力評估檢查申報。

內政部表示，第一波將於7月1日起以運動休閒場所、學校等為實施對象，並通函各地方政府列為最優先清查及宣導通知對象。

內政部也說申報人檢具相關文件之一，送當地主管建築機關備查者，得免辦耐震能力評估檢查申報，檢具文件包括已依建築物實施耐震能力評估及補強方案完成耐震能力評估及補強程序之相關證明文件；依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師出具之補強成果報告書；已拆除建築物之證明文件。

(中時 )