洋基打線宛如脫韁野馬，無論勝負都照轟不誤，今日他們把連續開轟場次紀錄推進到27場，追平大聯盟紀錄。在希克斯(Aaron Hicks)、史坦頓(Giancarlo Stanton)各一發3分炮之下，25日以10-8擊退來犯的藍鳥，包括單局灌進7分。而且「法官」賈吉(Aaron Judge)和英卡納西昂(Edwin Encarnacion)都輪休沒有上場。

左投沙巴西亞(CC Sabathia)第5勝落袋，他首局被打兩分，希克斯5局下的3分炮就幫他超前了。最可怕是6局下，洋基每個人上來都安打，整整打了12人次，桂格瑞斯(Didi Gregorius)單局兩安，最後史坦頓兩好球時轟出一發特大號的3分炮，這也是他本季首轟，讓球迷嗨到最高點。藍鳥先發投手被打退，第一個中繼投手也被打退。

不料洋基高興早了，中繼投手霍德(Jonathan Holder)差點沒能「Hold」住，第8局他一上來被連敲5安，包括兩支全壘打，一口氣失5分，而且一個打者都沒解決！嚇得洋基連換兩個中繼投手止血。

連續27場開轟紀錄由2002年遊騎兵所創下，頭號貢獻者A-Rod(16轟)。洋基1941年的連25轟，首要人物為傳奇球星狄馬喬(Joe DiMaggio, 10轟)。至於2019年這一波連27轟，頭號功臣是捕手桑契斯(Gary Sanchez, 8轟)。

(中時電子報)