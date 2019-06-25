米其林日籍餐廳主廚田原諒悟到台南進行產地之旅。(台南市觀光旅遊局提供)

台南食材擄獲米其林主廚！4月甫獲台北米其林一星肯定的LOGY餐廳主廚田原諒悟曾公開表示台南是台灣美食重要據點，希望到台南找食材，台南市政府觀光旅遊局特別邀請田原諒悟訪台南，根據主廚指定季節感、鹽、虱目魚及牛肉湯等食材，安排2天1夜產地之旅。

觀光旅遊局安排一系列食材探訪行程，昨天先走入「水仙宮市場」，看台南日常各式食材，並在台南小吃一級戰區國華街品嘗台南小吃，晚上則到「牛五蔵」餐廳體驗台南清燙牛肉爐好滋味，今天實地走訪食材產地，至將軍區參訪新農人黃昭穎、黃尉閔兄弟共同耕作的蘆筍田、並於「地利小食」品嘗蘆筍入菜在地風味餐，在北門井仔腳瓦盤鹽田了解天然日曬鹽業200年歷史及體驗鹽花、二層鹽以及無毒虱目魚養殖。

觀光旅遊局偕同農業局特別安排一場與台南在地主廚及小農的交流活動，邀請5位擅長以當季食材入菜之台南主廚現場上菜、提供主廚試吃並意見交流，希望透過台南主廚對於食材使用的巧思及創意可激發田原主廚對於食材更多想像空間。並實地邀請主廚選用的五項主要食材的生產小農到場推薦自家農特產品。

CHEF TABLE曾俊銘主廚以白河蓮子入菜、台南晶英酒店鄭安宏主廚以虱目魚、牡蠣及黑蒜頭入菜、吃麵吧周凱迪主廚以竹筍入菜、城前料理亭鄭坤城師傅以芒果入菜、糖果廚房莊雅閔主廚以龍眼入菜、和寂民宿主人陳國安則提供以火燒蝦製作的餅乾蝦頭及蝦肉燥款待在場客人。

田原主廚品嘗料理後，當下一一仔細詢問食材的來龍去脈及產季，他說，開店前走訪全台灣找食材，但卻是第一次到台南，雖然很多食材在台灣其它地方看過，但台南的特別好吃，很希望將台南食材帶回到他的料理。他說，很多人也會問他怎麼看待台灣跟日本的食材不同？他認為廚師應善用在地食材本身的條件與特性，像台灣的魚貝類跟牛肉，可以找尋不同的手法來發揮出食材的美味。

觀光旅遊局表示，台南好山好水孕育豐富美好的四季食材，希望藉由實際邀請米其林一星田原諒悟主廚至台南參訪，能讓主廚親自體驗台南食物及食材的美好，將參訪台南經驗成為日後餐廳設計新菜單元素，讓更多人以不同的方式了解認識台南。

(中時 )