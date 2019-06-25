花蓮縣「傑克氣球」負責人林恐龍等人創作全世界最大的3D氣球作品《機器人》。（林恐龍提供）

「傑克氣球」員工自發性為林恐龍合成製作《怪獸之王》KUSO照片，令人發噱。（林恐龍提供）

花蓮縣「傑克氣球」負責人林恐龍與熱愛氣球的同好們，於2012年在新加坡的濱海購物廣場創作全世界最大的3D氣球作品《機器人》，創下金氏世界紀錄。就從那一刻起，讓他覺得更有義務將造型氣球「產業文化化、文化產業化。」

在他的理念中，造型氣球不僅僅是一門藝術，也是台灣文化的一環，在賣場或婚禮會場，都可輕易發現它的存在，在國外氣球藝術已是非常普及的一項藝術創作，在台灣也逐漸成為專業的會場營造布置藝術，氣球藝術已深入民間，成了民眾的日常。

但由於氣球屬於可分解環保材質，目前國內氣球藝術創作者，常常在氣球藝術創作中，受限於空間與時效性，為突破創作元素限制，氣球創作者林恐龍，於2011年開始嘗試將氣球製作成「逐格動畫」。

花蓮縣「傑克氣球」負責人林恐龍創作《阿雄的頭飾》，讓氣球成了美麗的立體畫作。（林恐龍提供）

林恐龍製作的《花蓮叢林歷險記》，所有動植物均用氣球編製而成。（林恐龍提供）

所謂「逐格動畫」，就是手做實體氣球再拍攝創作，與一般手繪製成的動畫截然不同，他無師自通，於2012年完成實驗作品，並將受限於空間與時效的氣球藝術帶入2D平面藝術，2013年終於完成《VINO氣球狗》動畫。

2014年林恐龍又對氣球動畫不甚滿意，便開始思考回歸靜態平面藝術展現手法，利用氣球本身彈性，創作「無充氣球皮木板畫」，並結合在地元素，以編織、球皮彈性張力、乳膠氣球、木質漆器等進行複合式創作，完成了《阿雄的頭飾》，突破空間與時間的束縛，變成可充作壁飾的立體畫作了。

「傑克氣球」負責人林恐龍製作的在地化造型氣球。（林恐龍提供）

有人說林恐龍就是「π型人」，所謂的π型人才是指至少擁有兩種專業技能，並博學雜科的人，並能融匯貫通的高級複合型人才，擁有「軟科學知識」與「硬科學知識」的複合型人才。

就因為他好學，才氣縱橫，去年進讀國立東華大學藝術創藝產業學系項士班。他認為，造型氣球儼然是台灣文化的一環，理應發揚光大，如何融入在地宗教、觀光等諸多元素，在美崙溪等景點上鋪陳大型造型氣球，變成地方特有文化，帶起另類觀光潮，一直是他想完成的心願。

(中時 )