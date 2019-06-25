名列中國大陸「紅色通緝犯」第三號的喬建軍19日被瑞典法庭釋放後，不僅對中國大陸反腐追捕全球逃犯的「天網行動」是一大挫折，而僅一周後在美國的要求下，瑞典再次拘捕喬建軍，且美方將正式提出引渡要求。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日引述瑞典當地媒體報導，上周已被釋放出的喬建軍，於23日時在斯德哥爾摩住所再次遭捕。瑞典檢察官湯姆森（Marie Lind Thomsen）表示，瑞典已收到美方引渡喬建軍的要求。美方曾於2015年時在缺席聆訊的情況下，指控喬建軍洗錢、移民詐騙以及跨國轉移贓款。

據《美國之音》24日報導，喬建軍曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜3億多人民幣（約新台幣13億多元）贓款潛逃至美國，後被列入紅色通緝令。2015年，中國大陸通過國際刑警組織發佈「紅色通緝令」，作為當局打擊公職人員腐敗的「天網行動」海外反腐行動的一部分。

喬建軍在中國大陸百人紅色通緝名單上排名第三。2018年6月25日，瑞典應中國大陸的要求逮捕了喬建軍，雖然北京一直要求瑞典引渡喬建軍回國，但由於兩國並未簽署引渡條約，遲遲未進入引渡程式，而北京是根據《聯合國反腐敗公約》向瑞典提出引渡要求。。

自2011年攜款潛逃後，喬建軍和家人都來到了美國，前妻趙世蘭就獲得美國的投資移民簽證，喬建軍也得到投資移民配偶簽證。但美國法庭記錄顯示，兩人2001年便已離婚。美國聯邦調查員稱，兩人2009年來到美國後，把大約400萬美元（約新台幣1億2千萬元）貪汙贓款從中國轉移到美國的銀行。

報導指出， 2015年時，美國也同案起訴喬建軍的前妻趙世蘭。趙世蘭作為認罪交換交出了在洛杉磯價值2800萬美元（約新台幣8億6千萬元）的資產。

喬建軍委任律師里利亞（Henrik Olsson Lilja）稱，喬建軍否認美方的任何控罪，並會提出抗辯，但拒絕透露美方的指控罪名。在瑞典法院決定不引渡喬建軍的決定後他曾表示，瑞典法院考量香港發生的大規模「反送中」大遊行，擔憂送往中國大陸的逃犯會遭到不平待遇，導致法庭初步決定不引渡喬建軍回中國大陸。

(中時電子報)