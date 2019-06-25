食藥署今（25）日公布七月起上路的食品、藥品新法規，首先在食品部分，將美食外送平台，像是honestbee（誠實蜜蜂）、Uber Eats、foodpanda等均納管，要求平台業者須登錄倉儲、運具甚至車號等資訊，否則最高開罰300萬元罰鍰。

食品工廠資本額介於3,000萬元至一億元，包含「食用油脂、蛋製品、罐頭」工廠，七月起均應實施食安管制系統（HACCP）；而資本額在一億元以上的「其他食品製造工廠」，例如冷凍包子水餃、糖果餅乾、麵粉、油脂、冰品、醬油、非酒精性飲料等工廠，七月起也應設置衛生管理人員，監督工廠執行食品良好衛生規範（GHP）。

其次在化妝品部分，七月起化妝品衛生安全管理法將上路，新法將「非藥用牙膏、漱口水」納入化妝品範圍，要求揭露全成分，先進行兩年緩衝，2021年七月起須向食藥署登錄產品資訊，2024年七月起強置業者將化妝品安全性評估、功能性測試（功能宣稱的證明）、安定性評估（有效期限內第一天跟最後一天有相同成效的證明）向食藥署申報，否則將被開罰最高100萬元罰鍰。

而過去常見化妝品宣稱誇大不實，七月起食藥署將化妝品廣告認定正式入法，若廣告涉及虛偽、誇大、醫療效能等，最高開罰500萬元罰鍰，甚至要求歇業、廢止公司、工廠、商業等登記。同時也新增吹哨者條款，檢舉獎金是實收罰鍰的5％，若檢舉人是內部員工，且化妝品涉及汞、鉛等禁止成分，工廠也未符合設廠標準，獎金將是實收罰鍰的10％。

(工商 )