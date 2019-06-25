國民黨總統初選首場國政願景發表會，25日晚間即將登場，韓國瑜上午證實，將有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳等5位學者陪同列席，但還有2、30位專家擔任智囊團角色，他會盡可能將對憲政、兩岸、國防、外交等國家大政方針的想法翔實向國人報告。

韓國瑜指出，高雄市政非常忙碌，所以他都是用空餘時間，請教一些有經驗、學養豐富的學者專家、退休官員，智囊團大概2、30人，今晚將在發表會上紮實報告他的想法；至於行政院副院長陳其邁酸他「臨時抱佛腳沒有用」，韓笑回「謝謝」，拜託陳副院長趕快重視登革熱防疫的事情，這個比較重要。

知情人士透露，韓國瑜國政顧問團已針對各項主題再三討論，最重要的憲政部分，韓將提出未來如何改善、強化現有的雙首長制，避免如今總統「有權無責」、行政院長「有責無權」的不正常狀態，回歸總統「權責相符」的民主機制。

兩岸方面，韓國瑜過去已有明確論述，國政發表會上，他將重申兩岸互動要依據憲法基礎，未來發展應尊重台灣多數民意，並訴諸「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」的論點，討論雙方應如何在和平穩定基礎下強化交流。

至於台灣面臨嚴峻的外交困境，韓國瑜預計對過去提過的「發財外交」深入著墨，提倡賦予傳統外交新的任務，結合政府及民間資源，拓展經貿導向的新外交思維。

而針對國安議題，由於韓國瑜的父親曾是職業軍人，韓年輕時也讀過陸軍官校，他對於國軍自有深刻的認知與感情，預料將發揮優勢，強調選上總統後會重視國軍、軍眷尊嚴，並討論如何讓軍隊確保能夠發揮「戰時作戰、平時救災保家」功能。

國政發表會晚間登場 韓國瑜：紮實闡述想法

(中時 )