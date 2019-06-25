朱真楷／台北報導

在馬政府時代被視為「大砲」的前衛生署長楊志良，今舉行《中華民國如何不亡》新書發表。他說，蔡英文執政後人民生活痛苦、族群分裂，不公不義葬送民主，相關政策又一再出現今日之我否定昨日之我的狀況，早該下架，「國中生說韓國瑜選總統很可笑，不過我覺得，蔡英文選總統最可笑！」

楊志良今舉行《中華民國如何不亡》新書發表會，逐一點出他認為台灣社會目前政陷入的四大現象，分別是「民進黨執政，讓人民生活痛苦」、「族群分裂，撕裂中華民國」、「葬送民主，不公不義」、「內憂外患，中華民國如何不亡」。

楊志良說，台灣人民普遍不相信政府、政黨及媒體，權貴、財團、媒體集體分贓，導致台灣現在只有民粹，沒有民主，「台灣鬼混了20年，還有本錢再混20年嗎？」

楊志良強調，蔡政府上任後推動的公投法、一例一休等政策，都是「今日之我否定昨日之我」，這代表明日之我必定將否定今日之我，早該下架。因此，「國中生說韓國瑜選總統很可笑，不過我覺得，蔡英文選總統最可笑！」

特別到場致詞的前新北市長朱立倫也表示，民粹時代最大特點就是凡事不講內容，只喊口號。舉最簡單的例子，就是4年前跟蔡英文進行總統選舉辯論，當時蔡英文說得很好聽，就是長照2.0只要增加菸稅就可以完成，「當時我說如果只想靠抽菸就想照顧老人，那麼，大概等於每位被照顧的對象每年只可以增加1包到2包的紙尿褲，可惜聽者藐藐，經過3年多，不知道大家還認為抽煙就可以照顧長輩嗎？」

(中時 )