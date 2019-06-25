遠百館內勝政豬排限塑，改為提供竹吸管。（遠百提供）

因應環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，遠東百貨從去年中起對於不得提供一次用塑膠吸管，就已配合新政策多管齊下。

包括對廠商積極宣導並禁用一次性餐具，會要求專櫃廠商、餐廳配合；對民眾宣導自備環保吸管，或是冷飲直接飲用。目前全台分店館內皆有「內用不得提供一次用塑膠吸管」等持續宣導且改用環保吸管，其中像是勝政豬排已改為提供竹吸管。

(中時 )