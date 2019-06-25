遠百限塑 多管齊下 12:172019/06/25 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠百全台分店館內皆有「內用不得提供一次用塑膠吸管」等宣導。（遠百提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠百館內勝政豬排限塑，改為提供竹吸管。（遠百提供） 因應環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，遠東百貨從去年中起對於不得提供一次用塑膠吸管，就已配合新政策多管齊下。 包括對廠商積極宣導並禁用一次性餐具，會要求專櫃廠商、餐廳配合；對民眾宣導自備環保吸管，或是冷飲直接飲用。目前全台分店館內皆有「內用不得提供一次用塑膠吸管」等持續宣導且改用環保吸管，其中像是勝政豬排已改為提供竹吸管。 (中時 ) #吸管 #塑膠 #宣導 #對象 #廠商 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月起限制塑膠吸管 內用飲食不得提供 18:082019/06/21 生活 吃布丁沒湯匙 這樣吃網嚇歪：有蛆 07:002019/06/22 日常 食安、限塑 華紙大啖五紙商機 永豐餘總裁何壽川回鍋任華紙董事 04:092019/06/22 財經要聞 拾荒男竊走包裹商品剩包裝 竊盜罪起訴 14:322019/06/22 社會 陸5大超算企業 美列禁運對象 16:382019/06/22 財經 丟鞋看對象 結果不一樣 04:102019/06/23 社會新聞 禁用吸管7 月開跑 新北加強稽查 04:102019/06/24 地方新聞 平鎮警擴大治安座談會 民眾參與踴躍 17:232019/06/24 社會 新光三越帶頭限塑 塑膠用量年減65公噸 19:062019/06/24 生活 新光三越號召全民 當個食尚不塑之客 04:102019/06/25 時尚消費 生活熱門新聞 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 決定回頭服勤 長榮罷工空服：受不了失控的工會 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 空姐酸地勤醜 發文道歉「狗咬我不該咬回去」 - 生活 逾70空服員要拿回罷工三寶 工會恐現「退會潮」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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