25歲身心障礙女學員手臂上滿是瘀傷。（譚宇哲翻攝）

新北市議員李翁月娥協助家長和孩子到醫院驗傷提告。（譚宇哲翻攝）

新北市議員李翁月娥接獲家長陳情。（譚宇哲翻攝）

新北市社會局副局長林昭文今天上午舉行記者會對外說明案件處置情形。（譚宇哲攝）

新北市議員李翁月娥24日晚間在臉書發文，指控蘆洲愛兒身心障礙發展協會曾姓負責人涉嫌對25歲的身心障礙女學員施暴，導致學員手臂、大腿滿是瘀傷，新北市社會局表示，全案已交由司法偵辦，後續將依《身心障礙者權益保障法》開罰該協會10萬元，並不再續租活動場地供該協會使用。

「現在的社會怎麼了？」李翁月娥表示，受害女學員的母親20日回家幫孩子洗澡，發現孩子手臂、大腿滿是傷，向社會局反映卻沒有回應，想去報案又無法調到監視器證明孩子被打的過程，無助得不知如何是好，她接獲陳情後，已協助母親報案驗傷提告，並要求社會局積極處理，。

新北市社會局副局長林昭文今天上午舉行記者會說明，社會局及警方已介入案件，並安排孩子到醫院驗傷鑑定，曾姓負責人對身心障礙孩子施暴行為嚴重違反身心障礙工作人員專業，將依《身心障礙者權益保障法》開罰10萬元。

曾姓負責人則對社會局聲稱，案發當時是因該學員情緒激動，要拿瓷杯打另外一個學員，才會動手制止，還強調「只有打手臂！」

林昭文表示，蘆洲愛兒身心障礙發展協會租用蘆洲區統所場地，辦理樂活大學系列課程7年多，成效不錯，目前班級有8位學員，其他家長並未發現學員身上有傷或異常，但考量此次案件情節嚴重，後續將不再租借場地供協會使用。

蘆洲身障發展協會對學員施暴 社會局開罰10萬

(中時 )