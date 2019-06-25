時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾自爆美國總統川普20多年前在紐約一家百貨公司更衣室性侵她，消息一出引發討論，不過川普卻不買單，除了全盤否認她的指控，更酸：「她不是我的菜。」。

現年75歲的卡洛爾說，卡洛爾（E. Jean Carroll）表示，1995、1996年的時候，她是知名的雜誌專欄作家和電視節目主持人，某天購物時巧遇川普，川普藉機問她買內衣給女性的建議，然開玩笑地要對方試穿內衣。沒想到更衣室門關上的那一刻，川普就像惡狼撲向卡洛爾，一把將我壓在牆上，他的嘴就貼上了我的唇，用力扯下她的緊身褲，再拉下自己褲子的拉鍊對她性侵，她說：「川普打開他的外套，拉下褲子的拉鍊，手指摸我私部，下班身幾乎入侵我身體，我不確定」。最後她終於把川普推開，逃出更衣室。

川普對此否認，還痛批這輩子從未見過這個人，她是為了賣新書才藉機炒作，他還強調：「第一，她不是我的菜。第二，這從未發生過，好嗎？」

(中時電子報)