◎不讓民進黨繼續執政 張善政鬆口不排除任副手

被視為未來國民黨總統候選人熱門「搭檔」的前行政院長張善政，今上午出席前衛生署長楊志良新書發表會時，被問到如何看待有聲音喊出「韓張配」(指與高雄市長韓國瑜搭配)，他表示，目前最重要的工作就是不能讓民進黨繼續執政，為了達成這個目標，就要有好的策略。

◎挖韓國瑜牆角？傳郭找莊智淵當啦啦隊

國民黨總統初選首場國政說明會，今晚在高雄登場，高市觀光局長潘恒旭24日深夜在臉書爆料，暗示郭台銘團隊希望「桌球一哥」莊智淵列席當啦啦隊，莊媽打電話請教潘意見，潘直說「當然要去！以郭董的基金會每年贊助1000萬，這是應該做的事！」潘也向本報證實此事，今晚莊智淵確實會出席。

◎缺席政見發表會 王金平：沒說獨立參選

國民黨總統初選規劃舉辦三場「國政願景電視發表會」，首場今晚在高雄登場。對此，前立法院長王金平今受訪強調「當然要看啊！」自己沒有參加，但一定要重視它；不過，面對媒體二度詢問「最期待誰的表現？」王僅回「大家一起看嘛！」對於獨立參選需28萬連署書，是否有信心達標？王金平笑回「我沒有說獨立參選，誰講獨立參選？」

◎國道2號車輛追撞 小貨車駕駛卡車內身亡

大園區國道2號1KM西向25日上午8時許發生一起多輛車連環追撞事件，一輛物流小貨車撞上前方大貨車，大貨車追撞前方小轎車，小貨車車頭全毀，駕駛卡在車內當場死亡，事故於1小時後排除。

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(中時電子報)