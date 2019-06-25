長榮罷工露曙光？！ 工會首釋善意「連4讓步」

長榮空服員罷工今進入第6天，長榮航空證實，已有逾70位空服員想回來上班，40位完成委託書程序，希望公司幫忙取回三寶（員工證、護照及台胞證），但仍遭桃園空服員職業工會技術性阻攔。長榮航空將於下午3點召開記者會說明。

桃園空服員職業工會於20日下午以偷襲方式，宣布長榮空服員罷工迄今，已進入第6天，長榮航空今上午證實，已有逾70位空服員表達重返工作，40位完成委託書程序，委託公司代為收回交給工會的三寶。工會恐現退會潮。

長榮航空表示，公司昨派員也到罷工現場，欲協助空服員向工會取回三寶，但工會以不知委託書是真是假，希望空服員親自來領回，以及作業流程需要2天時間為由拒絕。詳細狀況，長榮航空今天下午3點將召開記者會，對外說明。

航空界人士表示，長榮委託書是有向法院申請公正的，具法律效力，工會不應用各種理由、方式阻攔。

桃園市空服員職業工會表示，今上午已逾2200名會員繳三寶。對於解退會潮一事會了解。工會並強調，絕無拒還三寶，希望空服員本人親領，是因資方先前有逼迫外站組員簽放棄罷工聲明書的紀錄。

(中時電子報)