高雄市長韓國瑜近日分場次與國高中模範生畢業生合影，每場均有學生以各種方式嗆聲，諷刺他去參選總統。韓國瑜25日上午親自出面回應表示，希望教育環境不要被過度政治化干擾，但年輕人勇於表達意見是好事，「歡迎寫信給我，我非常鼓勵年輕人表達意見」。

媒體問他對昨天雄中學生帶《為什麼要說謊》書本上台有何看法？韓國瑜先強調，回顧當時700個和他合影的學生，從頭到尾氣氛大致上非常融洽，還有好多學生跟他握手、擁抱、give me five、送小卡片、送信，甚至穿國旗裝表達熱情。

不過，最後冒出1個同學帶1本書，韓國瑜表示他完全沒注意到，完全不了解，他希望小孩是個純潔的教育空間，學生們非常多年努力讀書，獲得全班第一名及模範生，快快樂樂照張照片也是一生中的光榮，像這樣的環境，實在不應該被過度政治化干擾，這對學生、學校教育沒幫助，外界透過新聞畫面都看得到，氣氛非常融洽，不需要去擴大解釋。

此外，韓國瑜表示，如果年輕人勇於表達意見，歡迎每天寫信給他，沒問題，他很鼓勵年輕人表達想法，這是完全不衝突的。

(中時 )