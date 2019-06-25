《化粧品衛生安全管理法》將在下月1日上路，該法對民眾有2大直接影響，一旦化粧品虛偽誇大、宣稱療效，檢舉成功可得2000元到50萬元獎金；出國購買特定用途化粧品自用，如防曬乳、染髮劑等，特定的數量內就不需申請專案核准。

食藥署統計，去年約有2700例化粧品廣告裁處案，原因多為虛偽誇大、宣稱療效，且以皮膚美容類居多。化粧品廣告若虛偽誇大，將開罰4-20萬元；若宣稱療效，則開罰60-500萬元。

食藥署企科組組長許朝凱以頭髮用化粧品為例，若廣告宣稱「活化毛囊」、「刺激毛囊細胞」，即涉虛偽誇大；若宣稱「生髮」、「刺激毛髮生長」，即涉宣稱療效。若改為「強健髮根」、「滋養頭皮」，則不違法。

根據規定，一般民眾若檢舉成功，可得罰鍰5％的獎金。若檢舉者為化粧品公司員工，且化粧品含禁用成分、製造場所未達標準、未完成登記等情形，則可得罰鍰10％的獎金。民眾屆時可撥「為民服務專線02-2787-8200」進行檢舉，檢舉成功可獲2000元到50萬元的獎金。

此外，該新制亦減低了民眾出國購物的不便，7月1日起，若在國外購買特定用途化粧品自用，如止汗劑、防曬乳、牙齒美白劑等，只要每種不超過12瓶，總數不超過36瓶，就不需申請專案核准。

食藥署醫粧組副組長王淑芬表示，若民眾攜帶超量特定用途化粧品，需將商品退運或銷毀。若被發現將帶回的商品販賣、供應、贈送、公開陳列或提供消費者試用，可依《化粧品衛生安全管理法》，處新台幣1萬元以上100萬元以下的罰鍰。

另一方面，《化粧品衛生安全管理法》亦規定，2021年7月1日起，非藥用牙膏、漱口水，將改納化粧品管理，屆時也將對民眾產生直接影響。王淑芬表示，現行規定將非藥用牙膏、漱口水列為一般商品管理，業者僅會揭露主要成分，2年後，民眾可透過標示得知全成分。

(中時 )