育成基金會今天與勇源基金會合作及大安區公所舉辦「憨兒寶貝趣味運動會」，邀請超過80名育成基金會及台北啟智學校的心智障礙者共同參與。（林良齊攝）

外界往往認為，心智障礙者不容易控制自身行為，只能關在家中，但育成基金會認為，障礙者如果都只待在家中，會加速其老化速度，也無助於其融入社會，因此，今天與勇源基金會合作及大安區公所舉辦「憨兒寶貝趣味運動會」，邀請超過80名育成基金會及台北啟智學校的心智障礙者共同參與，也期待可以讓此類活動變成各機構的常態性活動。

憨兒寶貝趣味運動會規劃「小螞蟻大搬家2.0」與「快遞甜甜圈」，讓平常無聊的復健活動，變成有趣的運動。

育成基金會永明發展中心老師李淑惠表示，平常憨兒在家可能因為家庭環境等因素，即使是至公園去家人也會擔心，往住只能在家中看電視。為了今天的運動會，這些憨兒準備超過一個月，如「小螞蟻大搬家2.0」為例，在外人看似簡單的分顏色、拋擲小布球，但對這些憨兒可以很大的挑戰，從區分顏色、抓握、鎖定目標，還要有一定的空間概念，而透過運動更能夠協助憨兒抒發情緒，培養同儕友誼。

台北啟智學校老師曾冠婷說，平時學校會舉行很多的戶外活動，也有家庭願意在假日時帶孩子出去參加騎腳踏車、體育場等活動，但有部分家庭可能因為家庭環境、重度障礙等因素，不願意或較少機會外出，透過此次運動會讓大家有了可以交流的機會。

育成基金會希望，社會能以平常心接納心智障礙者，他們也是有很可愛的一面，只要社會願意多一點機會認識他們，就少了些誤解。運動會結束後，各機構可以把此教案融入在課程設計內，繼續提供給各年齡層心智障礙者更多元的休閒活動。

(中時 )