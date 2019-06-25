本月剛從國中畢業的陳姓少女，因暑假無聊從新北市三重區住處蹺家外出遊玩，家人遍尋無獲下報警協尋，北市萬華分局青年所員警日前夜間到馬場町公園巡邏時，發現陳姓少女與另２名少年逗留公園內，員警上前盤查發現陳女是失蹤協尋人口，隨將３人帶回，通知家人前來領回。

青年所巡佐李俊鴻、警員鍾孟浩，是在日前執行夜間巡邏時，在萬華區馬場町紀念公園內，發現2男1女青少年坐於車內，形跡可疑，佐警立即上前盤查，赫然發現女子為１５歲的陳姓少女，3天前遭家人報失蹤人口，佐警立即將人帶返派出所並通知家人到場。

據陳姓少女表示，她是６月才從國中畢業，目前住新北市三重區，母親因工作關係常不在身邊，因為暑假無聊想外出找朋友遊玩，沒有跟家人報備便逕自離家，這3天都是由同行友人資助花費，不知道家人會報案失蹤人口。

警方通知陳女親戚前來派出所，見陳女安然無恙，心中大石才落下。據親戚表示，陳女從小就愛玩，總喜歡往外面跑，之前也有多次不告離家紀錄，但都會接電話，這次是因為陳女手機一直打不通，擔心會出事才請警方協尋，對於陳女不成熟的行為表示歉意，也感謝警方細心與關懷。

萬華分局提醒，暑假期間，青少年彼此間都會相約出遊，請家長務必瞭解孩子行蹤，並注意交友狀況，若發現異常舉動或離家未歸等情事，應儘速與警方聯繫，尤其是未成年的孩子涉世未深，容易受朋友間影響而涉毒，或成為詐欺集團吸收的對象。暑假期間漫長，請家長務必謹慎防範，多關心孩子。

(中時 )