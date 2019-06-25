Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG — NBA (@NBA) 2019年6月25日

2019年NBA年度頒獎典禮落幕了，公鹿勇奪三大獎項成為最大贏家，尋求三連霸失利的勇士則是無人入圍個獎項，成為最落寞的輸家。

2019年NBA賽季隨著暴龍奪得隊史首冠而落幕，但最精彩的就是年度頒獎典禮了，這不僅代表著球隊與球員奮戰一整季的榮耀，更是球員未來想要爭取更大合約的保證書。

公鹿隊無疑是這次頒獎典禮的對大贏家，年度MVP獎座落入「字母哥」阿提托康波的手上，年度最佳教練獎則是巴登荷瑟(生涯第二度獲獎)，就連年度最佳經理人獎也成為霍斯特了囊中物。

爵士是第二大贏家，當家中鋒戈貝爾奪得年度最佳防守大獎，而剛被灰熊交易過來的康利，則是得到最佳隊友和最佳道德兩大獎。

快艇路威廉斯生涯第三次摘下年度最佳第六人獎，成為NBA史上第一人；暴龍奪冠功臣席亞卡獲得年度最佳進步獎；獨行俠菜鳥東契奇擊敗林書豪前隊友崔楊，得到年度最佳新人獎；魔術強生與大鳥博德成為終身成就獎得主。

(中時電子報)