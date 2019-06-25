2019年NBA年度頒獎典禮落幕了，公鹿勇奪三大獎項成為最大贏家，尋求三連霸失利的勇士則是無人入圍個獎項，成為最落寞的輸家。

NBA》擊敗哈登 阿提托康波奪年度MVP
NBA》公鹿巴登荷瑟奪得年度最佳教練獎
NBA》公鹿霍斯特摘下年度最佳經理獎

2019年NBA賽季隨著暴龍奪得隊史首冠而落幕，但最精彩的就是年度頒獎典禮了，這不僅代表著球隊與球員奮戰一整季的榮耀，更是球員未來想要爭取更大合約的保證書。

公鹿隊無疑是這次頒獎典禮的對大贏家，年度MVP獎座落入「字母哥」阿提托康波的手上，年度最佳教練獎則是巴登荷瑟(生涯第二度獲獎)，就連年度最佳經理人獎也成為霍斯特了囊中物。

爵士是第二大贏家，當家中鋒戈貝爾奪得年度最佳防守大獎，而剛被灰熊交易過來的康利，則是得到最佳隊友和最佳道德兩大獎。

快艇路威廉斯生涯第三次摘下年度最佳第六人獎，成為NBA史上第一人；暴龍奪冠功臣席亞卡獲得年度最佳進步獎；獨行俠菜鳥東契奇擊敗林書豪前隊友崔楊，得到年度最佳新人獎；魔術強生與大鳥博德成為終身成就獎得主。

NBA》歐尼爾主持頒獎 東契奇獲最佳新人
NBA》暴龍奪冠功臣席亞卡摘最佳進步獎
NBA》路威廉斯第三度奪年度最佳第六人
NBA》戈貝爾擊敗兩強敵奪年度最佳防守
NBA》康利獨拿最佳隊友與道德兩大獎
NBA》魔術強生大鳥博德獲終身成就獎
NBA》內鬨愈演愈烈 七六人恐留不住兩巨頭
NBA》厄文與杜蘭特兩度碰面 討論攜手同隊
NBA》動物園用暴龍球員為瀕危龜命名

(中時電子報)

#阿提托康波 #巴登荷瑟 #霍斯特 #戈貝爾 #路威廉斯 #席亞卡 #東契奇