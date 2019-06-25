國防部：台美軍售進度正常 13:072019/06/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體報導，為達成中美貿易戰協議，川普政府暫停對台軍售。對此，國防部軍事發言人史順文少將表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。 美媒指出，美國國防部已向國會通報出售20億美元的M1A2型戰車和飛彈，但川普政府尚未採取行動，因為這將在重啟貿易談判的關鍵時刻激怒北京。 (中時 ) #軍售 #國防部 #美國 #政府 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 Ｇ20前不尋常！老謝爆陸官媒洩玄機 00:022019/06/21 財經 真正台灣川普？網：韓是逆風王者！ 09:512019/06/21 政治 差點開打！川普下令攻擊伊朗 戰機升空卻緊急喊卡 14:152019/06/21 國際 空襲伊朗喊卡 川普不想小題大作 04:102019/06/22 兩岸要聞 拉票？昔日嗆移民搶工作 川普改口「我愛移民」 15:212019/06/22 國際 專欄作家指控川普23年前性侵 22:112019/06/22 國際 安倍川普先後會習 牽動兩岸關係 04:102019/06/24 話題觀察 菜鳥學投資 先學會看紅酒指數 04:102019/06/24 生活新聞 不只對陸!貿易戰武器恐升級 川普盟友挫咧等 18:302019/06/24 財經 被爆性侵作家 川普酸：她不是我的菜 11:482019/06/25 國際 軍事熱門新聞 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 - 軍事 美F22,F16新武器 AIM260遠程導彈專剋陸PL15 - 軍事 砸了大錢 美新巡防艦火力不足 - 軍事 新機缺2特徵 殲-31傳與陸航母無緣 - 軍事 美國海軍重新測試遠程電磁砲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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