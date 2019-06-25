美國媒體報導，為達成中美貿易戰協議，川普政府暫停對台軍售。對此，國防部軍事發言人史順文少將表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

美媒指出，美國國防部已向國會通報出售20億美元的M1A2型戰車和飛彈，但川普政府尚未採取行動，因為這將在重啟貿易談判的關鍵時刻激怒北京。

(中時 )