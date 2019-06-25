勞動部昨天邀請勞資雙方召開基本工資工作小組，並拍板將於8月14日召開「基本工資審議委員會」，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，今年目標一樣是月薪要達28864元、時薪應調整至164元。

勞方代表、全國教師工會總聯合會理事長張旭政也說，在去年的基本工資審議委員會上對調幅有很大的共識，就是「重要民生消費指數」的做為調漲的依據，至少會依其漲幅去調整，該重要民生消費指數去年下半年漲幅約為3.29％、今年上半年則是1.87％，看起來至少會有2.5％的漲幅。

(中時 )