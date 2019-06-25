基本工資8／14日審議 勞方：月薪漲至28K 12:222019/06/25 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基本工資審議將於8/14召開。示意圖。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部昨天邀請勞資雙方召開基本工資工作小組，並拍板將於8月14日召開「基本工資審議委員會」，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，今年目標一樣是月薪要達28864元、時薪應調整至164元。 勞方代表、全國教師工會總聯合會理事長張旭政也說，在去年的基本工資審議委員會上對調幅有很大的共識，就是「重要民生消費指數」的做為調漲的依據，至少會依其漲幅去調整，該重要民生消費指數去年下半年漲幅約為3.29％、今年上半年則是1.87％，看起來至少會有2.5％的漲幅。 (中時 ) #工資 #基本工資 #審議 #委員會 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 徵用工賠償沒交集 日韓瀕臨反目 04:102019/06/21 國際大事 北市議會 成立公民參政會 04:102019/06/21 地方新聞 陸科創板首現新三板企業過會 15:232019/06/21 財經 邁向和解 港學者促設獨立調查委員會 04:102019/06/23 兩岸要聞 港律政司長明出席例會 恐遭議員要求下台 07:072019/06/24 兩岸 社子島文資審議倉促 委員決議暫緩 15:452019/06/24 生活 新添古蹟 「大稻埕變電所」列市定古蹟 17:112019/06/24 生活 基本工資審議委員會 8月14日召開 17:512019/06/24 生活 拚選舉 任內調升到3萬元 基本工資8月14日審議 月薪上看28K 04:102019/06/25 財經焦點 社子島文資審查 委員決議暫緩 04:102019/06/25 地方新聞 生活熱門新聞 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 決定回頭服勤 長榮罷工空服：受不了失控的工會 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 空姐酸地勤醜 發文道歉「狗咬我不該咬回去」 - 生活 逾70空服員要拿回罷工三寶 工會恐現「退會潮」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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