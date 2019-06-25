台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月25日~7月2日)

1.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

美聯東區龍頭紐約洋基，本週將對戰同區排名後段班的多倫多藍鳥及波士頓紅襪。

月初洋基踢館藍鳥3連戰，結果反吞了2敗鎩羽而歸，本週回到洋基主場，能否能扳回顏面，台灣運彩提供6/26(三)~6/27(四)兩場賽事提供單場或場中投注。

本週基襪大戰恰逢歐洲海外賽更添話題，台灣運彩提供6/30(日)2場賽事的單場投注，一同欣賞美國職棒在海外的精彩比賽。

2.「日本職棒」：提供3場單場或場中投注。

剛打完交流賽的日本職棒，本週末開始上半季剩餘賽程。近10場賽事只拿下2勝的日本火腿鬥士週末將在自家主場對上排名第二的軟體銀行鷹，在自家主場能否力圖振作、大王王柏融的表現又是如何？台灣運彩提供6/28(五)、6/30(日)單場或場中投注，一同關注。

3.「足球」：提供23場單場或場中投注。

●女子世界盃

女子世界盃進入淘汰賽階段，美國對西班牙、加拿大對瑞典、中國對義大利、日本對荷蘭，4場16強的強強對決，台灣運彩都開放單場投注，中國女足對義大利女足之戰，更加開場中投注，彩迷千萬不要錯過。

●美洲盃

美洲盃8強即將產生，6/25(二)上午7點，C組最後兩場小組賽同時舉行，智利與烏拉圭已經提前鎖定8強資格，兩虎相爭將決定小組首名。日本與厄瓜多則爭奪最後一席8強門票，日本在前一輪2：2踢平烏拉圭拿到1分，但本輪仍必須戰勝二連敗的厄瓜多才能以積分較佳第3名的成績晉級，假如踢平，出線席位將由B組第3的巴拉圭(也是2分積分，但得失球差優於日本)取得。厄瓜多仍未絕望，只要擊敗日本全取3分，也可搭上8強末班車。

●亞洲冠軍聯賽

亞洲冠軍聯賽16強分為東亞和西亞兩大賽區，東亞區晉級的8支球隊捉對廝殺，搶奪最後的爭冠機會。東亞區16強的第一回合已在上週結束，鹿島鹿角1：0力克廣島三箭、廣州恆大淘寶2：1險勝山東魯能泰山、浦和紅鑽1：2遭蔚山現代逆轉、上海上港與全北現代汽車則戰成1：1平手，本週4組對戰將主客場交換，晉級8強的隊伍即將出爐。這4場關鍵戰役，台灣運彩都加開單場及場中投注。

4.「排球」：提供7場單場或場中投注。

本週持續提供國家排球聯賽精彩賽事。

目前暫居第五的義大利，與法國、巴西本周將進行精彩的對戰。面對後有追兵-波蘭的虎視眈眈，本週兩役若都能拿下，一定是大利多，台灣運彩提供6/30(日)義大利對法國、7/1(一)義大利對巴西兩場單場投注，喜歡排球的朋友千萬別錯過。

5.「網球」：適時提供多場單場或場中投注。

為了即將開始的溫布頓網球，近期有許多草地賽事進行中，如WTA義本巡迴賽、義本國際賽、安塔利亞公開賽等，台灣運彩將精選場次提供單場或場中投注，共同迎接溫布頓網球公開賽的來臨。

(中時電子報)