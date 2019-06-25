台中市政府市政會議討論捕蜂、抓蛇業務，市長盧秀燕指出，抓蛇、捕蜂是例行性、經常性業務，應提前編在明年預算。（王文吉攝）

台中市家戶發現蜂、蛇要找誰？農業局長蔡精強25日明確指出「打給119！」蔡精強表示，消防局民眾報案後，會立即轉報承包商，蛇類4小時內處理完畢，但承包商並非24小時出動，因此抓蛇業務晚上10點之後，由消防局支援，至於捕蜂則由承包商於7天內把蜂抓完。

台中市政府25日市政會議討論「108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」，農業局蔡精強指出，該計畫預算總計2548餘萬元，中央補助2成，地方配合款8成。由於未及納入108年預算，建議先予以墊付，完成法定程序，再辦理帳務轉正。

蔡精強說明，抓蛇、捕蜂業務由農業局為主要負責單位，但因承包商並非24小時能夠配合出動，因此抓蛇業務晚上10點之後，由消防局支援。至於蜂沒有立即性危險，捕蜂仍由承包商於7天內把蜂抓完，民眾統一撥打199，由消防局轉報相關單位處理。

盧秀燕提醒，除了119以外，有些民眾會打給1999，要求研考會對此業務也要有所了解。因為消防局法規改變，將抓蛇、捕蜂轉由農業局處理，但農業局人力無法負荷，在消防局在半夜時支援，在此特別感謝感謝打火弟兄。

盧秀燕指出，抓蛇、捕蜂業務因前朝沒有編列預算，她去年12月25日上任後，緊急動用天災地變使用的第二備金因應。盧秀燕表示，抓蛇、捕蜂是例行性、經常性業務，不辦又不行，辦了又把二備金吃掉，農業局要特別注意，應提前編在明年預算。

盧秀燕也詢問，抓到本土蛇類相關單位會以野放方式處理，但野放到何處？會不會造成當地民眾危害？而數量是否有增多趨勢？怎麼會跑出這麼多蛇？是否有團體違反法規放生？導致抓不勝抓。

蔡精強解釋，台中市訂有放生自治條例，放生前必須提出申請，放生鱸鰻、海洋魚種有助生態資源，但目前蛇類都沒有人申請。蔡精強也說，野生蛇類禁止買賣宰殺，國內沒有通路市場，已經沒有抓蛇獵人，而蛇類本來就在野外生存，野放不會增加數量，民眾毋須恐慌。

台中市議員楊典忠（右）住處廚房日前「天花板掉下1條蛇」，消防局接獲報案，立即轉報農業局「捕蛇」承包商抓走。（楊典忠服務處提供）

台中市政府市政會議討論捕蜂、抓蛇業務。（王文吉攝）

(中時 )