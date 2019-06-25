天氣漸熱又到夏天西瓜產季，不少人會吃西瓜、喝西瓜汁來消暑解渴。腎臟科醫師表示，近日門診陸續出現多位腎臟病老患者，因西瓜吃太多，造成體內水分無法排出，導致四肢水腫，甚至有女患者還因肺水腫緊急就醫治療，醫生提醒，患有慢性腎臟病或有心衰竭這類的患者，要特別注意食用攝取量。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任在《健康醫療網》提到，有名65歲林媽媽患有糖尿病及高血壓，每週都定期做血液透析治療，日前洗腎時發現體重比平常多5公斤，詢問後得知她最近特別愛吃西瓜，導致全身水腫，體重異常飆升，醫生提醒應節制食用，但患者回家後仍不忌口，結果隔兩天就突然喘不過氣送急診，診斷為肺水腫，經緊急洗腎後才穩定。

林軒任解釋，西瓜雖富含營養素，可提升身體抗氧化能力，降血壓功效，但糖分及水分含量高，會使得體內水分超量蓄積，容易導致體內的水、電解質、酸鹼平衡失調，使水分無法排出，進而增加腎臟負擔，當慢性腎臟病患者吃進過多西瓜，容易誘發肺水腫、心臟衰竭等嚴重併發症，嚴重有致命風險。

林軒任建議，慢性腎臟病或有心衰竭的患者，在吃西瓜、稀飯等含水量高的食物前，應先諮詢醫師，視其病情和排尿量再決定食用的份量，才不會為了滿足口腹之慾，反而使腎臟功能惡化。

(中時電子報)