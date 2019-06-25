國民黨總統初選即將舉行，據最新民調顯示，在黨內互比五人競爭中， 目前郭台銘以兩成九支持度稍佔上風，第二名是朱立倫，韓國瑜則居第三，周錫瑋和張亞中苦戰中。對此，名嘴謝寒冰認為別緊張，「在正式初選民調前，連周張支持率都可能暴增」。許多網友認為民調不可信，但也有網友認為朱立倫真的有在做事。

台灣民意基金會昨天公布最新民調，在黨內互比民調方面，在二十歲以上台灣成年人中，29％支持郭台銘，26.7％支持朱立倫，26.4％韓國瑜，2.3％周錫瑋，0.5％張亞中，12.8％尚難決定，2.2％不知道。

基金會董事長游盈隆表示，雖然韓國瑜造勢看來成功，但根據民調，國民黨內目前是以郭台銘稍居上風29％，前新北市長朱立倫和高雄市長韓國瑜兩人則以0.3個百分點的差距不分上下。至於韓國瑜聲量這麼高但支持度卻下滑，這方面值得進一步研究。

謝寒冰稍早在臉書指出，郭贏韓不稀奇，厲害的是「啥都沒做的朱竟然暴衝到第二」。不過他認為其實真的不用緊張，他說在正式初選民調前，連周張的支持率都可能暴增。

網友則認為「現在的民調大部分都是假名調 看看就好不要太認真」、「比扯鈴還扯的民調」、「自從蔡總統初選民調曝光後，民調已經沒人相信了」。但也有網友認為「朱立倫是實力實幹的候選人，天天在與民眾互動」、「真的有教戰守則?不過這民調跟前一陣子比的話很奇怪」、「怎麼能說朱什麼都沒做？朱沒有資源凸顯自己，但是腳踏實地，一步ㄧㄣ一步的經營，他提了許多政見，沒感覺嗎？」、「韓沒選，朱我會投周錫瑋我也可以」。

(中時電子報)