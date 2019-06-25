長榮空服員罷工風波延燒，社會各界對此看法不一，律師蔡瑞麟在臉書發出一連串有關此次罷工事件的文章，他提出4點，並引用了勞爭法來質疑這次的罷工是否有效、是否合法。最後他還強調，職業工會不可能可以罷工，就是因為職業工會的本質是不同公司的同職業的人的結合。

蔡瑞麟臉書上提到不合法之四點，第一、二點就指出，依據勞爭法規定罷工須「全體會員」同意，且在行動之前必須經過調解；而依據工會法第9條，桃園市的職業工會不能在桃園以外活動，所以非設在桃園的投票所都是違法的，以上隨便哪一點都足以使罷工不合法。

事實上，蔡瑞麟在24日的首篇文章就表明，桃園市空服員職業工會招收的會員，應僅限於「桃園市」內從事空服工作者，因此這些非桃園的空服員不管有沒有參加罷工，都禁止搭便車。他強調，自己早已在2016年就提出這項論點。

蔡瑞麟稱自己早在2016年就已經提醒，該工會的非桃園工作會員，都不算會員。（圖擷取自蔡瑞麟臉書）

蔡瑞麟補充，這個禁搭便車條款，若將來罷工有了成果，這些「非桃園」的空服員，他們也不能享受爭取來的成果。對此，底下網友反應不一，有網友就糾正，罷工應為一半會員同意，而非全體會員。

(中時電子報)