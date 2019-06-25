民進黨主席卓榮泰日前接受專訪指出，對和任何人、團體、政黨合作採取開放態度，但是一定要理念相同，「尤其是以台灣、國家整體利益優先的理念」，言談中暗示白綠合作的條件是「國家主權」觀點一致，但柯文哲25日受訪時則直言，美國不可能讓台灣獨立，也不可能讓台灣跟中國統一，「所以統一、台獨喔，那個都下輩子吧」。

卓榮泰在專訪中表示，民進黨不會惡意攻擊台北市長柯文哲，但對於政策討論，大家可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊，且柯文哲一直不改變所謂「兩岸一家親」的講法，對民進黨大多數人而言無法接受，「柯市長自己應該在這個地方多點著力」。

對此，柯文哲不以為然指出，每個都說不會，他們只會放狗咬人，「我就問，吳祥輝是誰？吳祥輝是自動自發打我的？」至於卓榮泰說兩岸關係要越辯越明，柯直言，美國還是世界霸權，還是有底線，所以統一、台獨，那個都下輩子吧。

媒體追問這是否代表白綠合作不可能？柯說，並不是針對民進黨，但他認為執政不應該把沒有辦法當辦法，並批評雙子星案被中央卡了5個多月，到現在還查不出一間公司有無中資，接著話鋒一轉，「長榮罷工我非常有意見，預防重於治療，你不可以把沒有辦法當辦法，國家這樣是在搞什麼？狠酸蔡英文「這是政府無能的表現」。

(中時 )