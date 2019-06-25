第30屆金曲獎頒獎典禮將於本周末登場。台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic特別推出「2019 GMA金曲30全攻略」，網羅熱門金曲歌單與入圍者專訪等，讓歌迷可以隨時掌握今年金曲獎熱門曲風和當紅話題；同時MyMusic更祭出「聽金曲抽機票」活動，從即日起至7月14日止，凡是MyMusic付費會員登入聽金曲即可抽威秀電影票，而聽歌量最多的前100名，還有機會抽台北東京來回機票。 台灣酷樂時代總經理李芃君指出，每年金曲獎公布入圍名單時，都會創造一波追金曲的聽歌熱潮，其中以黑馬型歌手成長幅度最大。MyMusic透過後台大數據資料觀察，從5月15日公布金曲入圍名單後，MyMusic成長幅度最驚人的專輯是入圍最佳演唱組合的椅子樂團《Lovely Sunday 樂芙麗聖代》，聽歌點聽率較先前成長超過6.7倍；其次是入圍最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手等5項獎項的孫盛希《希遊記》，點聽率也成長了3.3倍。

(中時 )