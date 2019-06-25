朱：關心的是國民黨整體民調下滑 13:242019/06/25 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫（左）25日為前衛生署長楊志良（右）的新書發表會站台。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前新北市長朱立倫（左）25日為前衛生署長楊志良（右）的新書發表會站台。朱立倫受訪時談論民調時指出，日前（24日）一口氣有3份民調對外公布，先不管他個人的民調如何，他最關心的是，國民黨整體的民調在相對下滑，而民進黨相對上升，這是最大的危機。（鄧博仁攝） (中時 ) #民調 #朱立倫 #國民黨 #發表會 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜的初選會被假民調沒收？ 04:092019/06/21 論壇廣場 國民黨，你的名字是分裂 04:102019/06/21 時論廣場 長榮罷工 朱立倫酸：外交部趕快來解決 15:312019/06/21 政治 電視發表會25日登場 朱嘆可惜：變成朗誦比賽 13:052019/06/22 政治 國民黨新生代林江釧 勤跑基層拚立委黨內初選 19:122019/06/22 政治 戰車掃街 林江釧最後衝刺 04:102019/06/23 地方新聞 朱立倫批綠 為保政權不擇手段 04:102019/06/24 政治要聞 港媒：國民黨2020面臨大敗危機 08:192019/06/24 政治 立委民調顯示 林昶佐將掛啦！ 09:242019/06/24 政治 積欠退休金 KMT新竹市黨部被查封 21:102019/06/24 社會 政治熱門新聞 質疑館長賺人民幣遭嗆不懂就閉嘴 黃暐瀚回應了！ - 政治 胡幼偉：韓國瑜佈下捕獸陷阱 引嗜血笨蛋狂撲 - 政治 回鍋高雄呼聲高？陳其邁回應遭一語狠譏 - 政治 朱立倫民調暴衝 謝寒冰神分析引發熱議 - 政治 初選前封關造勢！新竹場最關鍵在這群人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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