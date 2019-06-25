前新北市長朱立倫（左）25日為前衛生署長楊志良（右）的新書發表會站台。朱立倫受訪時談論民調時指出，日前（24日）一口氣有3份民調對外公布，先不管他個人的民調如何，他最關心的是，國民黨整體的民調在相對下滑，而民進黨相對上升，這是最大的危機。（鄧博仁攝）

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