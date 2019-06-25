7月1日起有多項重大民生改革上路，包括內用不提供塑膠吸管，八大公股銀行不延長營業，雙北市公車上下車都要刷卡等；另外，還有多項交通罰則生效，包括酒駕、未禮讓白手杖、停車費逾期未繳等，不小心違規恐讓荷包失血。

1. 內用餐飲不提供一次性塑膠吸管

環保署規定7月1日起政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，但取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品不在管制範圍。違反者第一次勸導，第二次起處1200至6000元罰款。

2. 八大官股行庫7月起陸續不再延長營業

包括台銀、土銀、兆豐銀等官股行庫陸續公告，將原本延長營業的分行營業截止時間恢復至3時半。7月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，在桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需維持延長營業時間。

3. 國軍申請4項補助 戶政一站式服務

國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，表明身分將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助。

4. 加重酒駕罰鍰、新增連坐處罰

對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元，機車駕駛人仍維持1萬5000元至9萬元；5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元。拒絕酒測罰鍰從9萬元提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元。

另外，汽車駕駛人酒駕且酒精濃度超標，吊扣駕照延長為1至2年；若附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，吊照也增為2至4年。酒駕肇事致人重傷或死亡案將沒入車輛，包括駕駛人所有以非駕駛所有的車輛。

汽機車駕駛人酒駕超標，新增連坐處罰，18歲以上的同車乘客可處600元至3000罰鍰，年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。年滿20歲的乘客，夜間罰1500元至1900元，日間罰2200元至3000元。此外，7月1日起，騎自行車酒駕超標可處600元至1200元。

5. 行人穿越道未禮讓白手杖、導盲犬最高罰7200元

汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，遇攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者，不暫停讓其先行通過者，機車駕駛罰2400元至3100元，小型車駕駛人罰3600元至5400元，大型車駕駛4500元至7200元。此外，未禮讓救護救災車而致人死傷者，處6000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

6. 國道散落物清理收費，每車道3000元起

在國道掉落物品超過30分鐘，駕駛要負擔清理費用，每車道3000元，雙車道則加倍，沒有上限；若散落雙車道2小時，將需繳交2.4萬清理費。

7. 雙北公車 上下車都要刷卡

雙北市公車收費模式將改為上下車皆須刷卡，並分為二階段實施。第一階段自108年7月1日起開始，第二階段自109年2月1日起，沒完成上下車刷卡，將無法享有後續1次捷運、公車、YouBike轉乘優惠。

8. 北市占車位逾30天沒繳費將拖吊、拍賣

7月1日起，停放超過30日且未繳清停車費的車輛，停管處將張貼通知，限期移車並繳清停車費，若逾期未處理將拖吊，公告3個月未領回予以拍賣。

(中時電子報)