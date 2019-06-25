第十屆台北上海雙城論壇在7月4至5日登場，台北市長柯文哲昨受訪時脫口自己比媒體還怕，25日他進一步解釋，兩岸交流頻繁，卻完全沒有正式的溝通管道，他認為好歹要留下一個交流的管道，但可以預期可能因出席雙城論壇被抹紅，「藍綠對抗就是把你抹紅，我也很無辜」。

柯文哲今出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮，會後受訪時表示，雙城論壇已經辦9年了，所以第10年就該辦就辦，但台灣的政治只要遇到選舉就是藍綠對抗，柯文哲無奈表示，自己都覺得很無辜，但該做就做，反正也預期怎樣被K、都曉得。

至於傳出此次到上海會特別跟台商會晤，柯文哲坦言，以前大陸事務委員會都找學者、專家，但對促進經貿、創新與產業交流沒有太大幫助，這次直接對症下藥，找台商會長面對面談，「主要找長三角的一些台商會長，包括杭州、昆山都有」。

媒體追問雙城論壇會再談兩岸一家親？柯文哲強調，兩岸交流先挑沒有爭議做，「講到政治大家都高來高去，至少賺錢沒有爭議」，但這次希望談更實質的問題，包括經貿、青年交流及市政，比較沒有爭議的先談，主要還是聚焦北台灣跟上海的經貿計畫。

(中時 )