高市議員陳慧文爆料，登革熱疫情嚴峻之際，身兼總指揮的市長韓國瑜卻為選總統失職「趴趴走」，將防疫的重責大任，丟給第一線防疫人員承擔，有位媽媽背著1歲兒加班與登革熱奮戰。對此，高市衛生局解釋，純屬個案，當下立即進行人力調度，該女最後並未實際參與滅蚊，請她將孩子帶上車照顧。

衛生局長林立人表示，這是一個個案，因為防疫的人力動員跟支援已經行之有年，有時疫情需要假日出勤，這位同仁有這樣的情境，一般來說，假設已經公告需要多少人力，大家互相支援，可以私下協調調班，後續會請人事部門進一步給予關懷協助。

林立人強調，整個防疫團隊，大家都用正向態度，希望最短時間內控制疫情，有任何困難都可透過互相溝通，人事單位會持續給予關懷。「據我們了解，不像議員說的那樣臨時，而是事前通知，如果同仁真的有很大困難，同仁之間都可以互相調班」。

疾管處簡任技正潘炤穎也解釋，6月22日當天出動200多人集結三民區鼎西里展開防疫工作，但見到該位媽媽帶著小孩前來，當下衛生所護理長請她把小孩帶上車照顧，再調動人力分攤工作，沒算她缺勤，但也沒實際參與工作。

另外，陳慧文臉書還爆出三民區衛生所LINE群組對話，當中，陳姓所長告訴該媽媽說，「誰家沒小孩，沒有其他成人（可以照顧）嗎？」防疫視同作戰，家小自應早有規畫安置，未到者視同抗命。

對此，衛生局說，這個媽媽將1歲多小孩帶到防疫現場，是下了不容易決定，已請人事單位了解，並持續關懷輔導同仁，至於是否懲處相關人員，則將再介入調查處理。

(中時 )